Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

“Как и два дня назад в Котбусе, борьбу за победу в прыжках в высоту вели две украинском – Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Магучих с первой попытки преодолела 2,02 м, которые стали не только новым мировым рекордом среди юниорок в помещении, а и национальным рекордом Украины в помещении”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении – 2,01 м – принадлежал также Ярославе Магучих. Его она установила 18 января 2020 на “Мемориале Алексея Демьянюка” во Львове.