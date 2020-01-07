Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В игре второго круга Бондаренко победила восьмую “ракетку” турнира и тридцать восьмуюй теннисистку мира китаянку Шуай Чжан – 7:6 (10:8).

“Победа вывела нашу соотечественницу в четвертьфинал. Последний раз до такой стадии Екатерина доходила еще … в 2017 году. Хотя, в 2018-м добралась до финала на турнире 125К, но тот, хоть и относится к WTA, но не имеет того же статуса, что и Шэньчжэнь”, – отметили в пресс-службe.