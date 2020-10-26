Украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.

Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

“Нам нужно пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это можно сделать. Если наши ожидания оправдаются, и выбраный производитель и путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19”, – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что в разработке вакцины участвуют американские компании.

По словам министра, “доклинические исследования кандидата на вакцину против COVID-19 продолжались шесть месяцев”. Они подтвердили устойчивый результат выработки антител и показали нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека.