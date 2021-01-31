Об этом рассказывают #Буквы.

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом “Википедия” насчитывает более 300 языковых версий.

Например, на 300-й позиции по количеству статей – аляскинский-инуитский, а на 314-м – лурский.

Поэтому символично, что сейчас по количеству статей украинская “Википедия” занимает 17-е место среди других. Она имеет более 1 миллиона статей на украинском, причем именно в последние годы наблюдается бешеный прирост. И на данный момент это самая большая онлайн-энциклопедия на украинском языке.

Украинская “Википедия” обошла кучу других и по количеству, и по качеству благодаря неравнодушию сознательных граждан, которые пишут статьи, а также модераторов, которые те статьи согласовывают или нет.

Существует целая внутренняя система контроля, состоящая из администраторов, патрульных, чекъюзеров и других пользователей с расширенными правами, которые стоят на страже правил “Википедии” и руководствуются ими. В каждой языковой версии правила могут несколько различаться, но в целом похожи.

Информация, вносимая в “Википедию”, должна основываться на весомых достоверных (авторитетных) источниках, а при отсутствии таковых – будет удалена. Решение спорных вопросов происходит путем публичных обсуждений пользователями. Особенно это стало актуально после Революции Достоинства и в разрезе российской агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма.

Чем “Википедия” отличается от остального Интернета?

Когда Интернет возник, он представлял собой пространство для ускорения обмена информацией и доступа к любым знаний. Но в конце концов глобальная сеть превратилась и в глобальную помойку, где мнение сторонника теории заговоров имеет равный доступ к мозгам пользователей, как и мнение ученого.

Поэтому “Википедия” призвана доносить достоверную информации к людям, которые в поисках ответов. И в большинстве случаев выдача поисковых сайтов в первую очередь приведет вас к соответствующей вики-странице.

До сих пор “Википедия” остается некоммерческим, по сути волонтерским проектом, который функционирует за счет пожертвований неравнодушных. Соответственно, надо остерегаться мошенников, которые предлагают за деньги разместить или удалить определенную информацию в интернет-энциклопедии, поскольку это в большинстве случаев является нарушением правил “Википедии”.

В Украине официально представляет глобальную “Википедию” общественная организация “Викимедиа Украина”, являющаяся региональным отделением Wikimedia Foundation Inc. в Украине.

ОО “Викимедиа Украина” поддерживает Википедию и другие проекты Фонда: Википедия, викигид, Викиновости, Викитеке т.п., а также организует национальные этапы фотоконкурсов “Вики любит памятники”, “Вики любит Землю”, “Конкурс научных фотографий”, конкурсы статей в “Википедии”.

И прямо сейчас продолжается Викимарафон по наполнению украинской “Википедии” новыми статьями и проверкой существующих. Все участники и участницы марафона могут получить сувениры. Чтобы сделать Вики лучше, достаточно просто зарегистрироваться и написать статью на украинском.

Ссылка на событие: wikimarathon.org.ua

Поэтому, если вы специалист в какой-то сфере и точно знаете что-то на украинском о хорошо известной вам вещи, явлении, персоне или историе родного края – присоединяйтесь к наполнению украинской “Википедии”.