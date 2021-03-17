Украинская власть готовится к скандалу из-за сорванной операции по «вагнеровцам», – Rzeczpospolita

Офис президента Украины пытается избежать скандала из-за сорванной спецоперации по "вагнеровцам", поэтому отвлекает внимание общества от этой темы.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, в ОП ждут разворачивания национального скандала из-за этой спецоперации.

“Власти заявляют, что это государственная тайна, и не разглашают никаких подробностей. Но, похоже, они готовятся к какому-то скандалу, постоянно пытаясь отвлечься от него. Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы”, – заявил в комментарии газете Алексей Мельник, эксперт по безопасности Киевского центра Разумкова.

Rzeczpospolita пишет, что военная разведка и Служба безопасности Украины в течение последних нескольких лет провели глобальную работу по поиску “вагнеровцов”. Их считают “секретным оружием” российской военной разведки (ГРУ).

Отмечается, что “вагнеровцы” участвуют в операциях в различных частях мира, в частности на Донбассе, в Сирии, Африке и даже Латинской Америке.

“В результате работы украинских служб в июле прошлого года группе из более 30 российских наемников было поручено охранять нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле. Они должны были лететь через Минск в Стамбул, а оттуда в Каракас. Они не подозревали, что самолет, как планировали украинцы, должен был совершить аварийную посадку в Киеве”, – пишет газета.

При условии осуществления успешной спецоперации Украина смогла бы задержать ответственных за преступления на Донбассе, а также виновных в сбивании малазийского боинга.

Однако “вагнеровцов” задержали спецслужбы Беларуси и передали их россиянам.

Резонансные детали этой спецоперации скоро обнародуют журналисты Bellingcat. Это расследование может вызвать “землетрясение” на Банковой.

Известный украинский военный журналист Юрий Бутусов, вероятно, будет одним из героев расследования Bellingcat. Он сообщил Радио Свобода, что президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак и еще несколько человек из ближайшего окружения лидера страны приняли участие в решающем разговоре по заключительной фазе операции.

По данным журналиста, в начале августа уволили главу военной разведки Василия Бурбу. Его должны были лишить охраны и жилья в престижном районе столицы.

Украинские СМИ сообщают, что в Офисе Зеленского появился “крот”, который слил всю информацию о спецоперации россиянам. По данным УП, незадолго до увольнения Бурба заявил о предателе в Офисе Зеленского и требовал проверить на детекторе лжи всех, кто владел информацией об этой операции.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о “блестящей” операции украинских служб, которым удалось запутать ГРУ и Федеральную службу безопасности России, и заманить “вагнеровцев” в Беларусь. По его данным, перед операцией Офис президента решил отложить ее на несколько дней. Это и привело к провалу. Он предполагает, что с Украиной сотрудничали службы США, Израиля и Турции.