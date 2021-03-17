Украинская власть готовится к скандалу из-за сорванной операции по «вагнеровцам», – Rzeczpospolita

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
По данным издания, в ОП ждут разворачивания национального скандала из-за этой спецоперации.
“Власти заявляют, что это государственная тайна, и не разглашают никаких подробностей. Но, похоже, они готовятся к какому-то скандалу, постоянно пытаясь отвлечься от него. Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы”, – заявил в комментарии газете Алексей Мельник, эксперт по безопасности Киевского центра Разумкова.
Rzeczpospolita пишет, что военная разведка и Служба безопасности Украины в течение последних нескольких лет провели глобальную работу по поиску “вагнеровцов”. Их считают “секретным оружием” российской военной разведки (ГРУ).
Отмечается, что “вагнеровцы” участвуют в операциях в различных частях мира, в частности на Донбассе, в Сирии, Африке и даже Латинской Америке.
“В результате работы украинских служб в июле прошлого года группе из более 30 российских наемников было поручено охранять нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле. Они должны были лететь через Минск в Стамбул, а оттуда в Каракас. Они не подозревали, что самолет, как планировали украинцы, должен был совершить аварийную посадку в Киеве”, – пишет газета.
При условии осуществления успешной спецоперации Украина смогла бы задержать ответственных за преступления на Донбассе, а также виновных в сбивании малазийского боинга.
Однако “вагнеровцов” задержали спецслужбы Беларуси и передали их россиянам.
Резонансные детали этой спецоперации скоро обнародуют журналисты Bellingcat. Это расследование может вызвать “землетрясение” на Банковой.
Известный украинский военный журналист Юрий Бутусов, вероятно, будет одним из героев расследования Bellingcat. Он сообщил Радио Свобода, что президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак и еще несколько человек из ближайшего окружения лидера страны приняли участие в решающем разговоре по заключительной фазе операции.
По данным журналиста, в начале августа уволили главу военной разведки Василия Бурбу. Его должны были лишить охраны и жилья в престижном районе столицы.
Украинские СМИ сообщают, что в Офисе Зеленского появился “крот”, который слил всю информацию о спецоперации россиянам. По данным УП, незадолго до увольнения Бурба заявил о предателе в Офисе Зеленского и требовал проверить на детекторе лжи всех, кто владел информацией об этой операции.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о “блестящей” операции украинских служб, которым удалось запутать ГРУ и Федеральную службу безопасности России, и заманить “вагнеровцев” в Беларусь. По его данным, перед операцией Офис президента решил отложить ее на несколько дней. Это и привело к провалу. Он предполагает, что с Украиной сотрудничали службы США, Израиля и Турции.
Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?
В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.
Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.
Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.
Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.
24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.
Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.
Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.
Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.
В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.
- 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской Солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
- 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака относительно “слитой” операции по “вагнеровцам”.
- 29 сентября в Верховной Раде Украины впервые рассмотрели в зале электронную петицию. Она касалась создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможной государственной измены в деле “вагнеровцев”.
- Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов отмечал, что постановление о создании ВСК в деле “вагнеровцев” блокируется в Верховной Раде командой президента Владимира Зеленского.
- В феврале этого года появилась информация, что бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси, выселили из дома и убрали охрану. В Национальной полиции утверждали, что не лишали государственной охраны Бурбу.