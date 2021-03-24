В Киеве из-за осложнений коронавируса не стало известной журналистки, преподавательницы и театрального критика Анны Липковской. Ей было 53 года.

О ее смерти сообщил драматург Павел Арье в Facebook.

“Проклятый ковид… Забирает самый лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Анна Липковская, спасибо, что вы были с нами. Вечная память”, – написал Арье.

Также о кончине Липковской написал журналист и театральный и кинокритик Олег Вергелис.

“Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной “короны”. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного времени и этого несправедливого бытия. Аня Липковская – камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный и добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале “Украинский театр” в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине”, – написал он.