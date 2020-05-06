Об этом сообщается на сайте организации.
Так, эксперты Global Firepower поставили Вооруженные силы Украины на 27 место среди 138 стран. Годом ранее наша армия занимала 29 место среди 137 стран.
При этом среди европейских стран Украина находится на 9-м месте из 50.
В ТОП-5 сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. В конце рейтинга – Сьера-Леоне, Суринам, Сомали, Либерия и Бутан.
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В Европе самая сильная армия у Франции, Британии и Италии. Последние места заняли Словения, Латвия и Эстония.
Эксперты Global Firepower отмечают, что в Украине продолжаются военные действия, но при этом армия продолжает повышать свою обороноспособность.
При составлении рейтинга эксперты учитывают 55 показателей, среди которых вооружение, войска, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и др.
- В 2018 году украинская армия заняла 10 позицию в рейтинге сильнейших армий Европы по версии издания Business Insider.
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