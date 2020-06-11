Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.
В четверг, 11 июня, делегация Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время рабочего визита в Беларусь провела в Минске встречу с российской делегацией.
Целью встречи, как сообщили в Офисе Президента, было “обсуждение повышения эффективности работы группы”.
“Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров “нормандского формата” и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня”, — подчеркнули в Офисе Главы государства.
В среду, 10 июня, состоялось очередное заседание ТКГ. Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины будут участвовать в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.
- Напомним, ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Он был подписан руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Также он рассказал, кто сможет представлять Донбасс в “консультативном совете” в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.