Украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

В четверг, 11 июня, делегация Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время рабочего визита в Беларусь провела в Минске встречу с российской делегацией.

Целью встречи, как сообщили в Офисе Президента, было “обсуждение повышения эффективности работы группы”.

“Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров “нормандского формата” и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня”, — подчеркнули в Офисе Главы государства.

В среду, 10 июня, состоялось очередное заседание ТКГ. Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины будут участвовать в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.