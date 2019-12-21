Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Режиссером фильма является Валентин Васянович. Лента была создана при поддержке Госкино.
В программе фестиваля было представлено более 120 фильмов, преимущественно французских премьер, 10 из которых соревновались за Гран-при фестиваля.
“Драма “Атлантида” является историей о будущей победе в войне с Россией. Этот фильм – о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: как на уровне промышленного ландшафта, так и, прежде всего, – в человеческом измерении”, – отмечают в Госкино.
Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсерами также выступили Ия Мыслицкая и Владимир Яценко.
Кинопроект драмы “Атлантида” стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 20 млн 835 тыс. грн. при общей стоимости производства фильма 41 млн 835 тыс. грн.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля “Горизонты”, где лента одержала победу – Orizzonti Award for Best Film.
11-й фестиваль европейского кино Les Arcs Film Festival проходил с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.
- В ноябре фильм “Атлантида” режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Токийском международном кинофестивале.