Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссером фильма является Валентин Васянович. Лента была создана при поддержке Госкино.

В программе фестиваля было представлено более 120 фильмов, преимущественно французских премьер, 10 из которых соревновались за Гран-при фестиваля.

“Драма “Атлантида” является историей о будущей победе в войне с Россией. Этот фильм – о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: как на уровне промышленного ландшафта, так и, прежде всего, – в человеческом измерении”, – отмечают в Госкино.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсерами также выступили Ия Мыслицкая и Владимир Яценко.

Кинопроект драмы “Атлантида” стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 20 млн 835 тыс. грн. при общей стоимости производства фильма 41 млн 835 тыс. грн.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля “Горизонты”, где лента одержала победу – Orizzonti Award for Best Film.

11-й фестиваль европейского кино Les Arcs Film Festival проходил с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.