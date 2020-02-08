Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

“Две медали принес Украине первый день турнира серии “Grand Slam” в Париже. Дарья Билодид (до 48 кг) завоевала “золото”! Георгий Зантарая завоевал “бронзу”, победив в решающей схватке младшего товарища по команде Богдана Ядова (до 66 кг)”, – отмечается в сообщении.

Как информирует издание Хsport, Билодид в решающей схватке турнира встретилась с победительницей юниорского чемпионата мира-2019 японкой Ваканой Кога. Украинка получила два предупреждения, но фатального третьего не допустила и в итоге одержала вторую в карьере победу на турнире в Париже.

Таким образом, Билодид довела серию побед до 18 схваток кряду (включая победы на четырех турнирах – Париж, Абу-Даби, чемпионат мира и Европейские игры/чемпионат Европы).

В то же время Георгий Зантарая дошел до полуфинала, где уступил серебряному призеру чемпионата мира-2019 корейцу Ким Ним Хвану. Впоследствии украинец боролся за “бронзу” со своим соотечественником Богданом Ядовым и победил.