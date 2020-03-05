Об этом проинформировали в Национальной федерации фехтования Украины.

Отмечается, что Харлан – первая украинка, которая стала прототипом для Barbie.

Кукла-фехтовальщица вошла в серии Role Models, которую американская компания Mattel начала выпускать два года назад: к 60-й годовщине существования бренда Barbie и Международному женскому дню.

“Главная цель коллекции – обратить внимание общества на достижения успешных в разных сферах женщин и поощрить всех девушек мира на реализацию подобных целей”, – отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте Mattel, каждая из кукол серии Role Models – прототип успешной женщины из сферы спорта, культуры, искусства, моделинга, науки и так далее. Создатели коллекции хотят вдохновить “как можно больше девушек”.

“Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно”, – подчеркивают в Mattel.

Помимо Харлан, прототипами для коллекции стали художница Фрида Кало, пионер авиации Амелия Эрхарт, японская теннисистка Наоми Осака и другие.

“Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Barbie. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-то сама стану куклой Barbie! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд для создания этой красотки”, – написала Ольга Харлан в своем Instagram.

СПРАВКА. Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.