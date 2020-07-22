Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что экономика в стране падала еще до того, как началась эпидемия коронавируса и был введен карантин. Эти факторы лишь ускорили падение.

Об этом он сказал в интервью изданию “РБК-Украина”.

По его словам, в первом квартале фиксировалось падение экономики на 1,5%. Коронавирус и карантин не могли повлиять на этот показатель.

Он считает, что дело не в карантине, а в работе прошлого Правительства. Нынешнюю ситуацию министр считает не “оправданием или вызовом”, а “возможностью”.

“Рост экономики базируется на нескольких основных формулах, одна из которых – government spending (государственные расходы)… Программа “Большого строительства” поддерживает экономические секторы. Сюда же я бы отнес кредитную программу “5-7-9″, где есть вынужденный элемент государственного воздействия на систему. Также есть программа временной безработицы, которая поддерживает микро- и малых предпринимателей, чтобы деньги заходили в экономику.

Есть бюджетная программа компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, где учитывается уровень локализации. На 2020 год предусмотрено 1 млрд гривен, по состоянию на сегодня уже выплачено 670,4 млн гривен.

На таких форматах деньги идут напрямую в экономику с минимальной импортной составляющей. И вряд ли такая возможность была, если бы не было коронавирусной программы. То есть много чего было пересмотрено в отношении государственных расходов”, – пояснил министр.

В том случае, если осенью все же будет вторая волна коронавируса и придется снова вводить локдаун, то, как уверяет министр, это не будет иметь колоссального влияния на экономику страны.

“Я не вижу активных рисков, что мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки – будем закрывать точечно. Сейчас не могу сказать, что осенью у нас будет новая вспышка и мы будем закрывать бизнес, чтобы люди не работали. Много людей уже научились дистанционно работать. Наш месседж: есть вспышка, мы на нее реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами наперед”, – резюмировал министр.