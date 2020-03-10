Экономист Владимир Компаниец заявил, что на данный момент украинская экономика совсем не готова к мировому кризису.

Об этом заявил в комментарии #Буквам.

“Мало кто знает, но во время последнего мирового кризиса в 2008 году Украина получила наибольшее падение экономики в мире. Могу сказать, что мы можем с большой вероятностью повторить это “достижение” и быть среди худших стран в случае наступления мирового кризиса. Так как на данный момент украинская экономика совсем не готова к мировому кризису”, – заявил Компаниец.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к девальвации гривны.

“В первый очередь нужно быть готовыми к девальвации гривны, и в случае наступления мирового кризиса, то к падению производства, сокращений и банкротств некоторых предприятий / организаций. Я рекомендую всем людям формировать свой личный резервный фонд в размере шестимесячных расходов”, – посоветовал эксперт.

На вопрос, стоит ли украинцам покупать валюта, Компаниец ответил, что уже давно перевел все свои сбережения в иностранную валюту.

“Я не знаю, и никто это не знает, но я лично уже давно перевел все свои сбережения в иностранную валюту”, – отметил эксперт.