Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

Таким образом, украинка гарантировала себе путевку на Летние Олимпийские игры-2020, которые пройдут в столице Японии Токио.

“27-летняя одесситка стала первой каратисткой в истории Украины, которая отобралась на Игры. Напомним, что каратэ дебютирует в олимпийской программе именно в Токио-2020”, – отметили в НОК.

Как сообщает издание Хsport, Терлюга в финале победила египтянку Аттие Ясмин (в категории до 55 кг).

По ходу соревнований украинка также победила представительниц Чили (2:1), Китая (3:0), Польши (3:0) и Турции (2:0).