Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Уточняется, что в номинации “лучшая телевизионная реклама года”, которая длится больше минуты, одержала победу американская компания Pulse Films. При этом реклама снималась в Киеве, а за производство в Украине отвечала украинская компания Radioaktive Film.

В видеоролике герой скачет на батутах в город. При этом в компании утверждают, что снимали рекламу с привлечением акробатов, но без спецэффектов.

Ранее компания Radioaktive Film снимала клипы для всемирно известных исполнителей MØ, Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals и сотрудничали с украинскими «Океан Эльзы» и ONUKA.