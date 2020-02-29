Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

“Поздравляем украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих с победой в секторе для прыжков в высоту на международном турнире Karsten Warholm International в городе Ульстейнвик (Норвегия)”, – отметили в НОК.

Известно, что украинка показала результат 1,96 м.

Второе место заняла шведка Софи Ског, а третье норвежка Тонье Ангельсен, которым покорилась высота 1,88, сообщает Sport.ua.

Как проинформировали в Федерации легкой атлетики Украины, Магучих завершила победную серию зимнего сезона соревнованиями Karsten Warholm International в Норвегии. Украинка выиграла все без исключения турниры, в которых участвовала.