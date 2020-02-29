Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.
“Поздравляем украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих с победой в секторе для прыжков в высоту на международном турнире Karsten Warholm International в городе Ульстейнвик (Норвегия)”, – отметили в НОК.
Известно, что украинка показала результат 1,96 м.
Второе место заняла шведка Софи Ског, а третье норвежка Тонье Ангельсен, которым покорилась высота 1,88, сообщает Sport.ua.
Как проинформировали в Федерации легкой атлетики Украины, Магучих завершила победную серию зимнего сезона соревнованиями Karsten Warholm International в Норвегии. Украинка выиграла все без исключения турниры, в которых участвовала.
- 15 февраля 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на мировом турнире World Athletics Indoor Tour в Глазго.
- В январе Ярослава Магучих установила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.
- В октябре прошлого года Ярослава Магучих завоевала “серебро” чемпионата мира-2019 в Дохе (Катар) в прыжках в высоту, установив рекорд среди спортсменок до 20 лет. Она преодолела высоту в 2,04 метра.