Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.
Спортсменка приняла участие в соревнованиях во Львове и преодолела высоту в 2,01 м, что является мировым рекордом среди юниоров.
Это также повторение рекорда Украины в помещении. Кроме того, прыжок Магучих – лучший результат сезона в мире.
“Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одерживает блестящую победу на Мемориале Демьянюка во Львове. 2,01 – высота, которая принесла ей первое место, является лучшим результатом сезона в мире, новым мировым рекордом U-20 в помещении, повторением рекорда Украины в помещении и рекордом турнира!” – подчеркнули в НОК.
Как сообщает издание Хsport, на соревнованиях во Львове Магучих стартовала с высоты 1,86 м и до 1,99 м покоряла планку с первой попытки.
1,99 м – новый рекорд соревнований. Но Магучих не остановилась на достигнутом и пошла на личный рекорд в помещении, преодолев высоту 2,01 м.
Чемпионат мира-2020 в помещении пройдет в марте в Нанкине.
- В октябре прошлого года Ярослава Магучих завоевала “серебро” чемпионата мира-2019 в Дохе (Катар) в прыжках в высоту, установив рекорд среди спортсменок до 20 лет. Она преодолела высоту в 2,04 метра.
- Ярослава Магучих выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) “Восходящая звезда” по итогам 2019 года. Кроме того, она стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году.