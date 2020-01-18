18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.

Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

Спортсменка приняла участие в соревнованиях во Львове и преодолела высоту в 2,01 м, что является мировым рекордом среди юниоров.

Это также повторение рекорда Украины в помещении. Кроме того, прыжок Магучих – лучший результат сезона в мире.

“Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одерживает блестящую победу на Мемориале Демьянюка во Львове. 2,01 – высота, которая принесла ей первое место, является лучшим результатом сезона в мире, новым мировым рекордом U-20 в помещении, повторением рекорда Украины в помещении и рекордом турнира!” – подчеркнули в НОК.

Как сообщает издание Хsport, на соревнованиях во Львове Магучих стартовала с высоты 1,86 м и до 1,99 м покоряла планку с первой попытки.

1,99 м – новый рекорд соревнований. Но Магучих не остановилась на достигнутом и пошла на личный рекорд в помещении, преодолев высоту 2,01 м.

Чемпионат мира-2020 в помещении пройдет в марте в Нанкине.