Украинский фильм "Племя" режиссера Мирослава Слабошпицкого включен в ТОП-50 лучших лент десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.

Об этом сообщается на сайте издания.

Украинская лента заняла 48 позицию, опередив фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” (49) и “Черную пантеру” Райана Куглера (50).

“Племя” (The Tribe) – дебютная картина Мирослава Слабошпицкого в полнометражном кино. Она была снята в копродукции с Нидерландами.

Это социальная драма, в которой рассказывается об адаптации подростка с проблемами слуха к сложным условиям иерархического становления в интернатской криминальной группировке.

Действие фильма происходит в интернате для людей с недостатками слуха, куда попадает главный герой Сергей. Там действует криминальная организация “Племя”. Пытаясь вписаться в местную иерархию, Сергей принимает участие в нескольких ограблениях. Однако любовь к девушке Ане заставляет его нарушить неписаные законы племени.

Фильм является своеобразным киноэкспериментом: он полностью снят на языке жестов – без субтитров и закадрового текста. Мировая премьера ленты состоялась в мае 2014 года на Каннском кинофестивале.

Составители кинорейтинга охарактеризовали фильм как “удушающе-напряженный дебют” и как картину “с самым инновационным использованием сенсорной депривации” (депривация – частичное или полное лишение органов чувств внешнего воздействия).

Лента “Племя” получила три награды Каннского кинофестиваля в 2014 году, а также была показана в программе более 100 мировых кинофестивалей.

В ТОП-50 лучших фильмов десятилетия включены самые разные киножанры: блокбастеры, артхаусные фильмы, независимое кино и другие.

На первой строчке расположился американский драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом, “Лунный свет”.

ТОП-10 лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone выглядит следующим образом:

1. Лунный свет / Moonlight, 2016

2. Социальная сеть / The Social Network, 2010

3. Корпорация “Святые моторы” / Holy Motors, 2012

4. Отрочество / Boyhood, 2014

5. Прочь / Get Out, 2017

6. Тони Эрдманн / Toni Erdmann, 2016

7. Мастер / The Master, 2012

8. Рома / Roma, 2018

9. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road, 2015

10. Кэрол / Carol, 2015

С полным списком лучших фильмов десятилетия можно ознакомиться на сайте журнала.