Украинская топ-модель Алина Байкова, которая живет и работает в США, призвала бойкотировать телевизионный новостной канал NewsOne, на котором раскритиковали заявления Президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.

Байкова отметила, что когда прилетает в Украину, то смотрит новости на NewsOne. Она считает, что на телеканале новости передают в негативном свете.

“Я не понимаю, зачем промывать людям мозги негативом. Если вы не верите ни во что это не говорит о том, что другим ваше негативное мнение нужно накручивать”, – написала она.

Байкова отметила, что комментарии для телеканала дают те, у кого “нет веры в собственную страну”.

“Они говорят, что Зеленский и его команда делают неправильно! А сами решения не имеют! Действовать нужно, а не наговаривать”, – написала модель.

Она считает, что предложения инвестировать в украинцев и Украину – перспективные, а также поддержала решение по “Укрзализныце”.

Также она считает, что тот факт, что на выступлении Зеленского в Давосе не было украинской делегации, это не “зрада”, а факт того, что они использовали каждую минуту на форуме, чтобы найти новые возможности для инвестирования.

“Тот факт, что украинская делегация из 19 человек не пришли на выступление Зеленского в Давосе, это не говорит о том, что они это проигнорировали, а о том, что у них был один день в Давосе, где они распространились каждый по своим встречам, провели как можно больше встреч, личных знакомств, добычи информации и донести каждый о своем направлении”, – считает Байкова.

Исходя из этого, Байкова призвала бойкотировать, не смотреть, NewsOne.

Три года назад Байкова в Каннах говорила о том, что могла бы стать президентом Украины, утверждая, что знает, как навести порядок в стране.

“У нас бардак в Украине… и это надо улаживать. Я говорю некоторым друзьям, что я буду президентом Украины, когда мне будет 40 лет”, – заявляла Байкова в свои 27.

В июне 2019 года Байкова рассказала, что на президентских выборах поддерживала и голосовала за Зеленского.

“Я за Владимира Зеленского голосовала, в Нью-Йорке пошла и зарегистрировалась. Мне нравится его настроение, нравится, как он обращается к людям. Вот даже когда он просил сделать инаугурацию 19 мая, а ее сделали 20, он официально в Instagram извинился перед всеми за то, что будут пробки. Трамп общается через Twitter, а наш президент через Instagram, это такая нормальная тема в целом”, – говорила Байкова.