Об этом сообщается на сайте премии.

Ее альбом “The Poetry of Places” победил в категории “Лучший классический сборник”.

В пластинку “The Poetry of Places” вошли новые сольные и уже исполнены произведения с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Надежда Шпаченко родилась в Харькове. В 1991 году с матерью, еврейкой Серафимой Шварц, они выехали в Израиль, а затем – в Америку. Сейчас Надежда – профессор Калифорнийского университета города Помона.

Надежда выступала с сольными и камерными концертами, а также как солистка с оркестрами в Северной Америке и Европе в таких залах, как Музей искусств Лос-Анджелеса, музей “Phillips Collection” в Вашингтоне, “Chateau de Modave” в Бельгии, “Concertgebouw” в Амстердаме и Карнеги-холл в Нью-Йорке. Шпаченко также гастролировала в Мексике с оркестром “Baja California” и выступала с оркестром Харьковской филармонии и симфоническим оркестром Сан-Бернардино в Калифорнии.

Надежда Шпаченко выступала с мировыми премьерами, выполнив произведения таких композиторов, как Эллиотт Картер, Джордж Крамб, Даниэль Фельсенфельд, Том Флаэрти, Энни Госфильд, Вера Иванова, Леон Кирхнер, Эми Бет Кирстен, Ханна Лейша, Джеймс Матесон, Мисси Маццоли, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюис Спратлан, Гернот Вольфганг, Янис Ксенакис, Питер Йейтс, Джек Ван Зандт и многие другие.