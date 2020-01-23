Среди номинантов на престижную музыкальную премию "Грэмми" есть украинская пианистка Надежда Шпаченко.

Об этом она написала в Facebook.

“Была очень рада увидеть эту замечательную статью о моем CD “The Poetry of Places” и номинациях Grammy в Poly Post сегодня утром”, – написала она.

В пластинку “The Poetry of Places” вошли новые сольные и уже исполненные произведения с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

“О свое работе Шпаченко рассказывает со страстью и энтузиазмом. Она надеется, что благодаря ее работе люди почувствуют вдохновение слушать современную музыку и будут в восторге от связи между различными художественными начинаниями”, – пишет издание Poly Post.

Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. Играет она на рояле, клавесине и перкуссии.

На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.