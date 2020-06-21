Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета самолетом МАУ ("Международных авиалиний Украины") в Канаду.

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.

“В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю тому назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением “Киев-Торонто”, где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания. Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных”, – сказано в сообщении.

По данному факту полиция по согласованию с прокуратурой города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

В рамках производства правоохранители проведут необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли привести к гибели щенков.

Стоит отметить, что о смерти животных, прибывших самолетом МАУ из Киева в Торонто, ранее написала в Facebook жительница Канады Эбби Лорензен. Она уточнила, что приехала в тот день в аэропорт, чтобы забрать кота своего друга, и стала свидетелем того, как неизвестные, вероятно, прятали мертвых животных в мешки для мусора.

В МАУ подтвердили информацию о том, что самолет компании выполнил коммерческий рейс из Киева в Торонто, на котором в самом деле находилось порядка полтысячи животных. Однако в авиакомпании настаивали, что не получали информации о гибели животных, как и жалоб от их отправителей или получателей.

Впоследствии в Канаде подтвердили гибель 38 щенков, которых перевозила МАУ. Отмечалось, что 13 июня в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс с примерно 500 щенками. После прибытия выяснилось, что 38 собак погибли, а многие другие страдали от обезвоживания.