Українське коріння Ентоні Блінкена: прадідом держсекретаря США був письменник з Переяслава, а дідусь народився в Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен має українське коріння. Політик цього не приховував і навіть розповідав історію свого родоводу.

Про це повідомляє організація Ukrainian Jewish Encounter.

Зокрема, прадідом держсекретаря США був Меїр Блінкен (справжнє прізвище Блінкін) – письменник, який народився у Переяславі Київської області.

Меїр Блінкен був масажистом. Згодом він перебрався до Києва, де одружився з 20-річною донькою хлібороба Ханне-Махле Туровською. Потім у подружжя народився син Моріс — дідусь Ентоні Блінкена та майбутній американський адвокат.

У віці 25 років Меїр Блінкен із родиною переїхав до США. Тоді ж сталася цікава історія, яка змінила прізвище сім’ї. Під час переїзду у судових документах на теплоході у прізвищі Блінкін зробили помилку й вказали Блінкен.

Чоловік відкрив масажний кабінет на Бродвеї й почав писати сатиричні скетчі про життя єврейських мігрантів.Згодом до реалістичних замальовок додалася любовна і навіть еротична проза, вийшла його поема “Жінки”.

Моріс Блінкен, дідусь Ентоні, закінчив Університет Нью-Йорка та юридичну школу. Він став успішним юристом та заснував у США Інститут Палестини.

“Мій дід приїхав у США на початку минулого століття разом з паломниками з території сучасної України. Його прийняли у США, він сам побудував життя для себе та дітей”, – розповів Ентоні в інтерв’ю CBSNews.

Сьогодні до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, митрополитом Епіфанієм, Денисом Шмигалем й іншими політиками.