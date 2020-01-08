Украинское предприятие в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для дронов, которые способны обнаруживать боеприпасы, которые не разорвались.

Об этом пишет информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа “коптер”, который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры.

Подчеркивается, что во время испытаний беспилотник, оборудованный датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. При этом, они способны это делать как днем, так и ночью.

Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания.

Кроме того, отмечается, что применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.