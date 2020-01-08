Об этом пишет информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.
Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа “коптер”, который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры.
Подчеркивается, что во время испытаний беспилотник, оборудованный датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. При этом, они способны это делать как днем, так и ночью.
Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания.
Кроме того, отмечается, что применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.
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