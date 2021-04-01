Об этом говорится в открытом письме к президенту.

Так, выдающиеся культурные деятели просят Зеленского прекратить давление, вернуть финансирование и обеспечить проведение честных конкурсов на руководящие должности в ключевые институции. В частности, речь идет об Украинском культурном фонде, Украинском институте, Украинском институте книги, Государственном агентстве Украины по вопросам кино, Мистецькому Арсенале, Довженко-Центре.

“Мы возмущены свертыванием поддержки и наступлением на некоторые из культурных институций в виде прямого и косвенного давления, ограничения финансирования, возвращение практики ручного управления и “телефонного права”, запугивания проверками и перспективами рейдерского захвата. Мы возмущены превращением конкурсов на замещение должностей руководителей на имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а “побеждает” предварительно согласованный”, – отмечается в письме.

Также художники вспомнили об опасности во время конкурса на должность главы Госкино прошлого года и во время конкурса на определение состава Совета по государственной поддержки кинематографии, которую сформировали из участников теле-рынка, приближенных к власти.

Также культурные деятели напомнили о длительном давлении на Довженко-Центр, которое длилось в 2020 году. Они отметили, что сейчас под угрозой оказался Украинский культурный фонд. Ситуация заставляет публично просить помощи у президента.

“Мы становимся в оборону этих культурных институций и ценностей новой Украины и требуем немедленно прекратить давление и нападки, вернуть финансовую поддержку их деятельности, а также обеспечить прозрачные и честные конкурсы на должности новых руководителей. Такие институции, построенные за несколько лет с нуля, следует защищать и беречь , – отметили авторы.

Отметим, что открытое письмо подписали более двухсот известных деятелей культуры. В частности, правозащитник Мирослав Маринович, писатели Андрей Курков, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Ирена Карпа, Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Юрий Прохасько, режиссеры Олег Сенцов, Олесь Санин, художники Александр Ройтбурд, Павел Маков, глава правления ПАО НСТУ Зураб Аласания, украинский центр Международного ПЕН-клуба, Украинская гильдия режиссеров и другие. Также авторы оставили форму для деятелей, которые также присоединяются к инициативе.