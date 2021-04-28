Про це пише молдавське видання Nokta.

Члени комісії парламенту Молдови зібралися на засідання у вівторок. Міністра внутрішніх справ Молдови Павло Войко неодноразово заслухали у цій справі.

“Він розповів нам більш детальну інформацію про поточну ситуацію у цій справі, не торкаючись того, що пов’язано з секретами розслідування”, – сказав на брифінгу депутат платформи DA Василь Нестасе.

“Сьогодні на засідання комісії повинні були прибути представники посольства України в Республіці Молдова, чи то посол або інший представник. Однак ніхто не прийшов, причину ми не знаємо, але ми неодноразово просили когось із представників посольства приїхати”, – додав Нестасе.

Депутат Василе Нестасе сказав, що комісія має намір запропонувати зміни у чинні правові норми, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.