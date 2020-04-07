Об этом сообщает пресс-служба правозащитников.

В частности, запрет людям старше 60 лет, выходить из дома, является вредным.

“По состоянию на октябрь 2019 года 2,5 млн пенсионеров работало, и такая “забота” об их здоровье, вообще говоря, может привести к потере рабочего места. Кроме того, прогулки на свежем воздухе для многих является медицинской рекомендацией, и отказ от них может привести к прогрессу существующей болезни, например, диабета. Такой запрет противоречит и рекомендациям ВОЗ и МОЗ относительно профилактических мер по противодействию пандемии COVID-19. Для поддержания человеческого иммунитета необходимо достаточное количество свежего воздуха и солнечного света. Ярким примером последствий длительного пребывания в замкнутом пространстве являются осужденные, которые через несколько лет отбывания наказания начинают страдать рядом тяжелых хронических заболеваний, в том числе и туберкулезом. Учитывая общее неблагоприятное эпидемическое состояние в Украине, запрет покидать дома может спровоцировать вспышку сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе, стать катализатором эпидемии туберкулеза”, – пояснили правозащитники.

Отмечается, что чрезмерным также является запрет посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, потому что именно такие места и предназначены для прогулок, а запрет перемещаться группой более двух лиц должен исключить скопление людей в таких местах.

“Хотя прогулки можно совершать за парковыми или лесопарковыми зонами, однако такие прогулки менее полезны из-за значительной загазованности воздуха на улицах. Именно рекреационные парковые зоны является лучшим местом для естественной вентиляции легких во время бега или поездки на велосипеде. Такая вентиляция, среди прочего, является хорошей профилактикой пневмонии. К тому же, любые физические нагрузки повышают косвенный иммунитет”, – отметили в группе.

Кроме того, требование постоянно иметь при себе удостоверение личности никоим образом не связано с эпидемией болезни и является, по мнению правозащитников, нецелесообразным.

“Создается впечатление, что она введена исключительно для удобства правоохранителей, чтобы они могли легко определить, например, есть ли человеку больше 60 лет, или нет. Но такие практики презюмируются, что все жители страны являются правонарушителями, и превращают государство в полицейское”, – отмечается в заявлении.

Харьковская правозащитная группа настаивает, что, несмотря на кризисные явления в обществе, Украина должна оставаться правовой и демократическим государством. Принятие решений органами государственной власти вне пределов их полномочий, к которым, относится и Постановление Кабинета Министров Украины №255 от 2 апреля 2020 года, является недопустимым шагом к произволу власти и хаосу в обществе. Поэтому юристы призывают органы государственной власти строго соблюдать Конституцию Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов.

При этом правозащитники рекомендуют ввести в Украине режим чрезвычайного положения с соблюдением следующих требований:

Инициировать надлежащую правовую процедуру введения режима чрезвычайного положения, обеспечив парламентское обсуждение законопроекта о режиме чрезвычайного положения;

Инициировать участие общественности, правовых экспертов и правозащитников в обсуждении возможных ограничений прав человека;

В Указе Президента Украины о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой предусмотреть только те мероприятия, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса;

Установить гарантии запрета органам безопасности злоупотреблять своими полномочиями в условиях чрезвычайного положения, в частности, не позволять несанкционированные судом обыски, конфискации имущества и установления слежки с помощью телекоммуникационных систем;

В Указе Президента о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой, выработать конкретный понятийный аппарат, который будет действовать во время противоэпидемиологических мероприятий (“общественное место”, “личные средства защиты” и т. д.), таким образом, устранив правовую неопределенность.

Они также советуют ослабить требования самоизоляции для лиц старше шестидесяти лет, позволив им ежедневные пешие прогулки продолжительностью до одного часа и возможность посещать продуктовые магазины и аптеки три раза в неделю. Также юристы обратили внимание на необходимость позволить всем посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны для одиночных пеших прогулок и одиночного занятия спортом.

Кроме того, следует отменить обязанность иметь при себе документы, удостоверяющие личность, гражданство или специальный статус при выходе на улицу.