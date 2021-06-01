Група українських полярників спостерігала велетенські айсберги та острови, які “зависли” у повітрі над поверхнею Південного океану.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

“Це – міражі, такі ж, як можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі. Однак над водою океану такий міраж трапляється виключно в полярних регіонах, і найчастіше саме довкола Антарктиди, адже тут холодне повітря з континенту має змогу виходити на відносно теплий, не скований кригою океан”, – пояснили фахівці.

За їхніми словами, на відміну від пустельних чи асфальтних міражів, які формуються внаслідок нагріву поверхні сонцем, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується внаслідок накопичення тепла океану. Тому такі міражі можуть не відступати днями й навіть тижнями.

Полярники зазначають, що через аномальне заломлення світла в атмосфері, окрім предметів в їхньому дійсному положенні, з’являються також їхні уявні зображення.

Вони є результатом внутрішнього відбиття предметів в атмосфері. Тонкий прошарок гарячого повітря “залипає” над поверхнею, не встигаючи підійматися і перемішуватись. Тому утворюється ілюзія кривого дзеркала.

“Горизонт, який бачить спостерігач в цей час, є умовним, він лежить нижче справжнього. Чим більше контраст температури над океаном, тим нижче буде розташований умовний горизонт і утвориться товстіша смуга міражу. А помітно рваний край горизонту зумовлює турбулентність, що виникає на межі шарів теплого і холодного повітря, яка, своєю чергою, визначається швидкістю вітру і висотою хвилі океану”, – пояснюють полярники.

Зазначається, що легенда про летючий корабель, ймовірно, теж базується саме на явищі міражу.