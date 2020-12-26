Украинские пограничники предотвратили попытку контрабанды в Россию сотен книг о Гарри Поттере и запчастей к тракторам.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Художественную литературу и запчасти обнаружили военнослужащие отдела “Веселое” Харьковского отряда.

Так, пограничный наряд остановил для проверки недалеко от населенного пункта Борисовка в Харьковской области автомобиль ВАЗ-2121.

В авто находились двое граждан Украины. Они перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике.

Правоохранители выяснили, что мужчины проживают в Харькове. За денежное вознаграждение они согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов США.

На украинцев составили административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги (предварительно оценены в 80 тыс. грн) и запчасти будут переданы в правоохранительные органы.