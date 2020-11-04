На 18-му Європейському тижні регіонів та міст (#EURegionsWeek) презентовано новий курс ЄС на найближчі десять років з перспективою до 2050 року.

Определены стремление Европы в альянсе с партнерами трансформировать континент в первый климато-нейтральный регион планеты. Дорожная карта достижения этой амбициозной цели изложена в плане действий “Зеленый пакт для Европы” (the European Green Deal).

Право представляться при #EURegionsWeek на конкурсной основе получили 500 участников, среди которых – альянс украинских неправительственных организаций Sustainable Ukraine, который впервые получил этот статус. В рамках #EURegionsWeek произошло более 1500 событий, участниками которых стали более 46 000 человек.

Все мероприятия #EURegionsWeek происходили онлайн и тематически объединяющие три платформы – развитие общин; объединение и кооперация; “Зеленая” Европа. Украинские презентации преимущественно пришлись на третью неделю – “Зеленая” Европа. Двенадцать проектов представили Восточно-Европейская Ассоциация развития водородной экономики, Ассоциация инвесторов и работодателей, Украинская кооперативная федерация и офис мировой амбасадоркы возобновляемых источников энергии, певицы Русланы.

Украинские проекты на #EURegionsWeek показали точки соприкосновения для трансграничного и транснационального сотрудничества в области водородной экономики, логистики, базальтовых технологий, аграрного бизнеса, а также консолидации усилий вокруг спасения Карпат.

Для широкого освещения событий #EURegionsWeek, формирование международной платформы для обсуждения его ключевых вопросов было реализовано медиапроект Collaboration Bridge. С 20 по 23 октября украинские и европейские специалисты смогли приобщиться к обмену мнениями по 3D европейской повестки дня – децентрализации, диджитализации и декарбонизации.

В украинских мероприятиях приняла участие Виола фон Крамон (Viola von Cramon), вицепрезидентка комитета Ассоциации “ЕС-Украина” и депутат Европарламента и Бундестага, которая отметила, что для развития безуглеродной индустрий важно получить политическую поддержку – ведь нужно убедить бизнес. Тяжелая промышленность и металлургия – это развитые в Украине сферы, с которыми трудно бороться, но они сильно загрязняют окружающую среду. Существенные сдвиги могут произойти за счет дополнительного финансирования и трансформации экономики и налоговой системы. Украина должна стать энергетически независимой.

Главными итогами Евронедели можно считать:

Определение общих интересов в трансформации Европы в климатически нейтральный регион планеты, важность усилий каждой европейской страны, всех институтов гражданского общества

Значительный интерес к украинским инноваций и технологий, интеграции их в общую европейскую стратегию развития

Мощный внутренний украинский потенциал региональной, межотраслевой кооперации и сотрудничества по решению экологических, социальных и экономических проблем

Подчеркнута необратимость изменений: переход на возобновляемые источники энергии, внедрение соответствующих мер по декарбонизации производств как обязательного условия конкурентной способности украинского экспорта на европейском рынке

По оценкам специалистов, платформа Sustainable Ukraine стала эффективным механизмом сотрудничества и кооперации между неправительственными организациями по созданию синергии в воплощении трансграничных и транснациональных проектов.

Уже сегодня начата работа над подготовкой к участию в Европейской неделе регионов и городов в следующем году, а также специальных мероприятий по приоритетным направлениям для развития украинских регионов, осуществления экономических, культурологических и образовательных проектов.

Спасибо за поддержку компаниям: “Мироновский хлебопродукт”, SIGNAL evet hall, KNESS Energy, и информационным партнерам: LB.ua, bykvu.com.

Справка:

Участие украинской команды организуется и координируется платформой Sustainable Ukraine. Это платформа, объединяющая украинские ассоциации, компании и граждан для участия в European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek) и сопровождения других проектов в Европейских программах по сотрудничеству, трансграничного и транстерриториальной сотрудничества. Платформа Sustainable Ukraine продолжает свою работу по проэктам и участниками.

Платформа проекту SUSTAINABLE UKRAINE:

sustainable-ukraine.eu

facebook.com/sustainableua

e-mail: [email protected]

#EURegionsWeek #SUSTAINABLE UKRAINE