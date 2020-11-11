23-27 ноября в Украине состоится Trans4mation week – форум, посвященный практике Industry 4.0. Руководители украинских компаний расскажут об использовании и внедрении технологий четвертой промышленной революции. В этом году опытом поделятся INTERPIPE, "Донбассэнерго", FED, Метинвест – ЗЛМЗ.

Крупные промышленные компании Украины проведут видеоэкскурсии по производству и покажут, как технологии четвертой промышленной революции помогают их бизнесу. Событие второй год подряд инициирует IT-Enterprise.

В течение недели компании проведут видеоэкскурсии по производству и покажут эффект от технологий Industry 4.0 прямо на местах. Каждый день будет посвящен одному из предприятий. Участники события погрузятся в атмосферу заводов для эффективной передачи опыта. После видеоэкскурсии состоится обсуждение и сессия вопросов и ответов с руководителями.

Событие заинтересует владельцев бизнеса, CEO и директоров направлений промышленных компаний.

Время проведения форума: 23-27 ноября по 1,5 часа в режиме онлайн.

Присоединяйтесь! Билеты уже в продаже: https://trans4mation.global/

Инициатор форума – IT-Enterprise, поставщик решений для цифровой трансформации средних и крупных предприятий. Партнеры события – Microsoft Украина, Ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины (АППАУ).