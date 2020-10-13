Решение было принято на заседании Правительства во вторник, 13 октября.
Постановление о введении осенних каникул аргументированно массовыми вспышками коронавируса среди учеников, педагогов и персонала школьных заведений. Ученикам рекомендуют оставаться дома и минимизировать контакты с большими группами людей.
“Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала школам объявить каникулы досрочно с возможностью перехода на дистанционное обучение. Заведениями общего среднего образования рекомендовалось установить каникулы с 15 по 30 октября, а не с 26 по 1 ноября, как планировалось. После каникул комиссия советует перейти на дистанционную или смешанную форму обучения “с учетом эпидемиологической ситуации”.
- Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать Кабинету Министров продлить действие адаптивного карантина в нашей стране до конца 2020 года.