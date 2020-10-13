Кабинет Министров Украины принял решение о введении осенних каникул в Украине с 15 октября. Это постановление инициировало Министерство образования и науки.

Решение было принято на заседании Правительства во вторник, 13 октября.

Постановление о введении осенних каникул аргументированно массовыми вспышками коронавируса среди учеников, педагогов и персонала школьных заведений. Ученикам рекомендуют оставаться дома и минимизировать контакты с большими группами людей.

“Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.