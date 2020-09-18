Украинцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий, работающие в Технологическом Университете Суинберн (Мельбурн, Австралия), получили "Шнобелевскую премию" за исследования червей.

Об этом сообщается на сайте премии.

“Шнобелевская премия” (The Ig Nobel Prize) — это шуточная награда за достижения, “которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься”. Она является пародией на престижную международную награду — Нобелевскую премию.

В этом году церемония награждения проходила в онлайн-формате.

Лауреатами 30-й “Шнобелевской премии” в области физики стали ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий из Технологического Университета Суинберн.

Они исследовали поведение тела червей под воздействием высокочастотных вибраций.

На видео с 50 минуты

В интервью изданию Guardian Australia ученые сказали, что награда для них “большой сюрприз”.

Максимов рассказал, что идея исследовать эту тему появилась, когда он заметил, что жидкость движется от вибрации так же как черви. Тогда он взял горсть червей из земли, поместил на сабвуфер в своем гараже, и стал наблюдать за ними.

“Это был чистый момент “а что, если”. Мы не вдавались в подробности, чтобы решить любой конкретный вопрос или научную проблему. Я сделал так, чтобы динамик завибрировал, проиграл несколько инструментальных звуковых сигналов. И они начали двигаться, как вода”, — сказал ученый.

Максимов и Потоцкий отмечают, что их исследование, несмотря на его забавность, может быть полезным. Например, для изучения мозговых импульсов нейробиологами или в робототехнике для имитации движений червя.