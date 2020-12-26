Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Так, украинцы исполнили композицию в ответ на музыкальное поздравление военного оркестра США. Более того, военные предложили выполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами.
Полную версию выступления военные музыканты Воздушных Сил обещают обнародовать к Рождеству 7 января.
Напомним, что 19 декабря оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с праздниками и исполнил песню “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича. Подполковник, руководитель оркестра ВВС США в Европе Кристина Мур Уррутиа заявила, что США желают всем мира и радости.
- Музыканты из Украины и Азербайджана исполнили украинскую народную песню “Щедрик”, которая стала всемирно популярной в музыкальной обработке Николая Леонтовича, среди гор.
- Сотрудники Национальной полиции Киева исполнили возле главной елки страны на Софийской площади “Щедрик” знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.