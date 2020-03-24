Украинские производители молочной продукции и мяса из-за карантина понесут убытки

Об этом говорится в статье #Букв “Экономика на карантине: где уже проявилась кризис, и как его “останавливают”.
Так, аналитик рынка молочной продукции в агентстве Infagro Максим Фастеев считает, что со следующей недели ритейл уменьшит свои заказы на молочную продукцию, из-за спада потребительских настроений.
В то же время, продажи молочной продукции на экспорт также будут затруднены из-за карантинных мероприятий, которых придерживаются иностранные правительства. Поэтому молочники будут вынуждены снизить объемы производства, соответственно, закупочная цена молока также упадет, и на это может наложиться дальнейшее падение курса гривны.
Кроме того, проблемы могут постигнуть и свиноводов, которые в предыдущие годы делали свою основную выручку благодаря закупам перед Пасхой.
В Ассоциации “Свинари Украины” рассказали #Буквам, что из-за карантина закупочные цены на живца свиней подскочили на 3 %, или 45-47 грн за килограмм. Так случилось, потому что население из-за карантина не может покупать мясо на стихийных рынках, и пошло в супермаркеты на закупки свинины “про запас” на заморозку. Больше мяса уже не нужно, его будут покупать меньше, а значит закупочная цена накануне Пасхи также упадет, чего никогда не было в предыдущие годы, опасаются в ассоциации.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.