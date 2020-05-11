Украинские атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроенергии до самых низких за последние пять лет показателей.

Об этом сообщает проект “Наші гроші”.

Проанализировав данные госпредприятия “Укрэнерго”, касающиеся мощности украинских АЭС и доли атомной энергии в генерации по всей стране в аналогичный период времени (вторая суббота и второе воскресенье мая), журналисты выяснили, что показатели этого года — самые низкие за последние пять лет.

Так в течение последних 5 лет во вторую субботу мая мощность АЭС варьировалась от 7,78 до 10,17 тысяч МВт. В 2020 году этот показатель опустился до 7,68 тысяч МВт.

Во второе воскресенье мая мощность АЭС колебалась от 7,77 до 10,13 тысяч МВт. В этом году показатель упал до пятилетнего минимума — 7,41 тысяч МВт. Это вдвое меньше общей установленной мощности АЭС (13,84 МВт).

При этом стоит отметить, что сопоставимое снижение мощностей фиксировалось только в 2016 году — в период внедрения формулы “Роттердам +”, которая увеличила доходы тепловой генерации.