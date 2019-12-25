Елочные игрушки из Украины экспортируются в 27 стран мира. При этом крупнейшим импортером украинских новогодних украшений являются Нидерланды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

“Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 странах мира… Крупнейший импортер украинских елочных украшений – Нидерланды, которые занимают 34,1 % общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2 % экспорта в страны ЕС”, – отметил он.

Другими популярными направлениями экспорта украинских елочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария.

Как подчеркнул Качка, активно покупали произведенные в Украине новогодние украшения и в России.

Кроме того, существенно выросли поставки украшений за 10 месяцев 2019 года (по сравнению с прошлогодним периодом) в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза) США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

Новые рынки для елочных игрушек из Украины – это Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.

По данным замминистра, за 10 месяцев 2019 года поставки украинских изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,7 %.

Из них 83,1 % составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9 % экспортных поставок.