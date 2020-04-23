Украинские медики, которые в Италии помогали бороться с коронавирусом, возвращаются в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook.

“Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который теперь будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве”, – написал он.

По словам посла, украинские медики возвращаются домой после трехнедельной работы в больницах итальянских Урбино и Пезаро в регионе Марке.