Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook.
“Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который теперь будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве”, – написал он.
По словам посла, украинские медики возвращаются домой после трехнедельной работы в больницах итальянских Урбино и Пезаро в регионе Марке.
- Напомним, в начале марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- Позже Власти Италии закрыли на карантин всю страну.
- 11 апреля Правительство Италии решило продлить общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
- В Италии больных COVID-19 начали лечить плазмой крови выживших пациентов.