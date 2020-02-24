Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
Четыре медали завоевали женщины, две медали – мужчины.
Чемпионы-юниоры:
- Токарь Ксения (весовая категория 41 кг)
- Кобылянская Дарья (весовая категория 45);
- Некротюк Борислав (весовая категория 49 кг).
Чемпионы среди взрослых:
- Соловьева Лидия (весовая категория 50 кг)
- Шевчук Марьяна (весовая категория 55 кг)
- Крюков Антон (весовая категория 107 кг)
Токарь Ксения подняла в жиме лежа 62 кг, Кобылянская Дарья – 60 кг, Соловьева Лидия – 110 кг, Шевчук Марьяна – 115 кг, Некротюк Борислав – 117 кг, а Крюков Антон – 240 кг.
- В мае 2019 года студент Харьковского национального университета внутренних дел Сергей Белый выиграл чемпионат Европы по пауэрлифтингу.