Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях летом 2020 года в Украине смогут работать пляжи.

Об этом Ляшко рассказал на брифинге.

Уточняется, что в Министерстве здравоохранения решили открыть пляжи, поскольку исследования подтверждают, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.

“Мы провели консультации с Институтом эпидемиологи и инфекционных заболеваний НАН. Они подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине”, – пояснил Ляшко.

При этом главный санитарный врач добавил, что хотя в пресной воде вирус и может выжить, но инфицироваться в проточной речной воде очень сложно, поэтому речные пляжи тоже будут открыты.

По словам Ляшко, пляжи не рекомендуется посещать людям из групп риска. Другие должны соблюдать между собой дистанцию до двух метров, мыть руки и чихать только в изгиб локтя. Персонал пляжей обязан будет работать в защитных масках.

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения утверждали, что воздействие солнца и высокая температура не являются средством предотвращения заболевания коронавирусом.