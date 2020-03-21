Украинские полярники, которые должны были заменить своих коллег на станции "Академик Вернадский" на Антарктиде, не смогли добраться до конечного пункта назначения из-за отмены авиасообщения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Их коллеги на станции работают уже около года и ждут возвращения домой.

Новая группа полярников отправилась в Антарктиду 16 марта, до того, как Украина закрыла авиасообщение и воздушное пространство.

“Однако карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером”, – рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Перед поездкой все полярники прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

“Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса”, – сообщили в МОН.

Стоит отметить, что в составе экспедиции 12 человек – 10 мужчин и 2 женщин.