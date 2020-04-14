Команда 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) успешно завершила двухнедельную обсервацию в Чили и сегодня отправилась в Антарктиду.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Полярники отбыли на судне “Бетанзос” в 05:45 по киевскому времени из порта Пунта-Аренас.

Перед этим в течение нескольких суток было загружено шесть фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также тщательно продезинфицировали судно и груз, ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19.

Ожидается, что до конца недели команда дойдет до украинской антарктической станции “Академик Вернадский” через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же – на возвращение на материк участников 24-й экспедиции.

“Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину”, – сообщил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.