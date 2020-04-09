Ироничный пост об этом инциденте полярники опубликовали в Facebook.
Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе из Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.
“Украинские полярники со станции “Академик Вернадский” показывали мне твои видеоуроки. И я… плачу”, — говорилось в письме медведя.
Но, как известно, белых медведей можно встретить только в Арктике, недалеко от Северного полюса. В Антарктиде, что на Южном полюсе, они не водятся.
Сотрудники Национального антарктического научного центра не смогли обойти этот конфуз стороной.
“Знаете, что такое противоречивые чувства? Это когда в онлайн-уроке украинского языка для пятиклассников тепло вспоминают станцию ”Академик Вернадский” и Антарктиду, но одновременно населяют их белыми медведями”, — прокомментировали они.
Директор центра Евгений Дикий отметил, что заблуждение о том, что Южный полюс одновременно населяют и пингвины, и белые медведь, отнюдь не редкость.
“На самом деле трудно найти более распространенное заблуждение относительно Антарктики, как сочетание медведей с пингвинами: его делают большие и маленькие, образованные и не очень, ее транслируют медиа и детские мультфильмы, и, видимо, гарантированно не делают только настоящие полярники. Арктика и Антарктика одинаково далеки от нас, все равно холодные, заснеженные и суровые, вот и сливаются в нашем воображении в одно сплошное белое сияние”, — подчеркнул он.
В связи с этим он предложил всем познакомиться с “населением” полюсов:
“Итак, знакомьтесь — некоторые “лица полюсов”:
Арктика (Север, а если смотреть на карту или глобус, то она сверху): белый медведь, морж, северный олень, кит-нарвал, кит-белуха, нерпа, полярная чайка.
Антарктика (Юг; если смотреть на карту или глобус, то она внизу): пингвины (их много видов, но все в Южном полушарии), морской леопард, тюлень-крабоед, тюлень Уэддела, горбатый кит, кит Минке, гигантский поморник”.
Свой комментарий директор центра проиллюстировал соответствующей картинкой:
Также полярник выразил мнение, что эта комическая ситуация может пойти всем на пользу: во-первых, это повод для взрослых и детей заинтересоваться природой полярных регионов, во-вторых — это сигнал для учителей Новой Украинской школы приложить усилия для того, чтобы дети не допускали таких же ошибок в будущем.
- Ранее сообщалось, что учительница математики Всеукраинской онлайн-школы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку.
- Также учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов.