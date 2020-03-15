Украинская фармкомпания ООО "Юрия фарм" попала в скандал с рекламой препарата "Декасан", где было написано, что он убивает коронавирус.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на пользователей соцсети.

Вчера на телеканале “1+1” появилась реклама препарата “Декасан”, где было написано, что он убивает коронавирус.

“Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы!” – говорилось в рекламе.

Производителем препарата является ООО “Юрия фарм”, конечным бенефициаром которого является Николай Гуменюк, который является сотрудником Национального института фтизиатрии и пульмонологии.

Активистка Наталия Барсук на своей странице в Facebook отмечает, что этот институт своим протоколом утвердил информационный лист (экстренный) от 6 марта 2020 года, где дает рекомендации по употреблению препарата против коронавирусных инфекций, вспоминая в этом же информационном письме covid-19.

“Письмо это активно рассылается, у меня он тоже есть. Еще немного гуглу, и находим, что 11 марта 2020 представители института (в том числе там такая семья Дзюблик) проводят пресс-конференцию в УНИАН, где они также рекомендуют использовать этот препарат. Но здесь уже деликатно заявляют, что для исследования воздействия на 7 известных коронавирусов человека им нужны специальные условия в лаборатории, которых в Украине нет”, – написала Барсук.

На фейковую новость обратил внимание проект “По ту сторону новостей”, обнародовав скриншот новости от УНИАН, сообщает “Детектор-медиа”.

“Нет препаратов для профилактики коронавируса, есть много шарлатанов, которые пытаются нажиться на панике вокруг коронавируса. Если нет официальных публикаций исследований, то такие заявления нужно воспринимать очень критично”, – говорится в сообщении проекта.

“По ту сторону новостей” в своем утверждении о распространении фейка ссылается на материал медицинского блогера, врача-анестезиолога, кандидата медицинских наук Андрея MED Goblin. Там в заметке 2017 объясняется, почему “Декасан”, который фактически рекламируется, не является действенным против коронавируса.

По информации MED GOblin, работы зарубежных ученых по применению “Декасана” в лечении людей отсутствуют. Есть несколько работ отечественных врачей, но в них использованы коммерческие названия и их тексты опубликован на сайте производителя, поэтому их нельзя считать источником объективной информации.

Кроме того, один из авторов в работе об этом препарате вспоминает рекомендации Surviving Sepsis Campaign, но на самом деле “Декасана” в этих рекомендациях нет.

В инструкции производитель утверждает, что не обнаружено вирусов, которые были бы устойчивыми к действию препарата.

“Видимо поэтому что не старались обнаружить. Даже исходя из механизма действия, декасан влияет на фосфолипидную оболочку. Следовательно, вирусы, не имеющие подобных структур, будут нечувствительны. Вот, пожалуйста, работа указывает, что декасан совсем не действует, в частности, респираторные аденовирусы”, – отметил MED GOblin.

По его словам, это не единственное ложное утверждение инструкции препарата.

Также есть ссылка на доклад норвежцев по QAC за 2009 год. Ученые тогда заявили, что увеличение резистентности к этому классу антисептиков – общеизвестно. Они высказали мнение, что надо уменьшать использование этих соединений, в частности в косметологической продукции.

Отметим, что по официальным данным Министерства здравоохранения Украины, рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, не существует. Пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

Ранее сообщалось, что создание вакцины против китайского коронавируса COVID-19 займет не менее года.