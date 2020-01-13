Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
Уточняется, что в Украину возвращается часть группы, которая работала с самого начала на месте крушения самолета украинских авиалиний.
“Основная часть экспертов остается в Тегеране”, – сказал Данилов.
По его словам, в данный момент украинские эксперты ожидают прилета представителей следственной группы со стороны Ирана.
Также сообщается, что секретарь СНБО встретился с поверенным в делах США в Украине и обсудил состояние расследования катастрофы украинского самолета.
В свою очередь Кристина Квин выразила свои соболезнования по поводу трагедии, а также заявила, что Америка окажет любую помощь и предоставит информацию для проведения расследования.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.