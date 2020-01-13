Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинские спасатели возвращаются из Ирана, а эксперты продолжают расследование на месте.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что в Украину возвращается часть группы, которая работала с самого начала на месте крушения самолета украинских авиалиний.

“Основная часть экспертов остается в Тегеране”, – сказал Данилов.

По его словам, в данный момент украинские эксперты ожидают прилета представителей следственной группы со стороны Ирана.

Также сообщается, что секретарь СНБО встретился с поверенным в делах США в Украине и обсудил состояние расследования катастрофы украинского самолета.

В свою очередь Кристина Квин выразила свои соболезнования по поводу трагедии, а также заявила, что Америка окажет любую помощь и предоставит информацию для проведения расследования.