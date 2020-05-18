Об этом Ляшко рассказал на брифинге.
Уточняется, что тесты производителя “Укргентех” были верифицированы Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.
“Украинские тесты работают. Недавно была информация, что в некоторых лабораториях не были верифицированы тесты для полимеразной цепной реакции украинского производителя. На днях мы получили вывод Институт эпидемиологии и инфекционных болезней НААМ, которые подтверждают, что они верифицировали тест-систему путем сравнения ее работы с тест-системами производства стран Европейского Союза”, – пояснил Ляшко.
По его словам, тесты, которые были доставлены по украинским лабораториям, работают.
“Сейчас будем рассматривать каждую отдельную лабораторию и искать причины, если вдруг в какой-то лаборатории тесты не были верифицированы”, – добавил он.
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