Об этом рассказали в Украинском совете торговых центров, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины, средства связи), потеряли в оборотах от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)”, – сказал глава УСТЦ Максим Гаврюшин.
По его словам, пока не наблюдается массового оттока арендаторов площадей в торговых центрах.
“В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнуться с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться”, – говорит он.
При этом Гаврюшин считает, что 2020 год окажется непростым для слабых торговых центров. Часть свободной площади в них может вырасти до 20%, а успешные торговые центры будут оставаться заполненными.
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- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.