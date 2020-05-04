Украинские турагентства могут отказать своим клиентам в возврате средств за туры из-за форс-мажорных обстоятельств.

Об этом глава Ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал в интервью агентству “Українські новини”.

Так, на вопрос, насколько компании в праве отказать своим клиентам в возврате средств, он ответил следующее: “Произошел форс-мажор, по которому обязательства сторон прекращаются в момент его наступления. Вот поэтому туроператоры не возвращают деньги”.

Он подчеркнул, что клиентам нужно понимать, что этих денег у турагентств нет – они у отелей, авиакомпаний, принимающей стороны.

“Реально они деньги вернуть не могут. Поэтому просьба о переносе тура – правильное решение, и было бы еще здорово на законодательном уровне зафиксировать это. В Германии туристы получили ваучеры и имеют право требовать возврат денег после окончания 2021 года. Вот такой культурный метод решения проблемы”, – сказал Антон Рудич.