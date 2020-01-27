Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что украинские военные обнаружили представителя вооруженных формирования Российской Федерации с множеством травм. Сам боевик рассказал, что работал в составе группы, которая вела наблюдения за позициями, наблюдательными постами и огневыми точками подразделений Объединенных сил.

“Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого и вернулись на свои позиции”, — рассказали в штабе.

Также сообщается, что у 29-летнего задержанного обнаружили военный билет так называемой “ДНР”.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступлениях российской оккупационной администрации.