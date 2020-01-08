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Украинские военные отогнали от берега российский корабль-разведчик

В операции Объединенных сил сообщают, что украинский военный вертолет отогнал от берега Азовского моря корабль-разведчик российской ФСБ.

Среда, 8 января 2020, 20:41

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что корабль береговой охраны российской ФСБ собирал разведывательные данные на расстоянии около 10 морских миль от побережья.

По информации украинских Объединенных сил, его удалось обнаружить вертолету Морской авиационной бригады.

Отмечается, что после нескольких облетов украинские вертолетчики вынудили российский корабль отойти от украинского берега.

“В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря, осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование”, – рассказал представитель командования горно-штурмовой бригады “Эдельвейс”.

Напомним, что российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. Кроме того, были захвачены 24 украинских моряка, которых подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал на два месяца.

  • 7 сентября 2019 года 24 военнопленных моряка, ранее незаконно захваченные в Азовском море, вернулись домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной в формате “35 на 35”. В аэропорту их встречали чиновники, политики, родственники и друзья. #Буквы сделали фото долгожданной встречи.
Теги: ООС, Россия, Азовское море, вертолет, военный корабль

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